Запрет на полеты на юг России продлили до 18 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация решила продлить временный запрет на полеты в 11 аэропортов, расположенных на юге России. Как говорится на официальном сайте ведомства, ограничения будут действовать до 18 июня.

Запрет касается воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Воронежа, Брянска, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Пока для перелетов жителям России советуют пользоваться альтернативными аэропортами, например, в Сочи.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что остальные аэропорты в стране работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что некоторые отечественные авиакомпании самостоятельно продлевают ограничения на полеты в южные регионы России. «Уральские авиалинии» собираются уже с июля перестать летать в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж. Полеты будут временно приостановлены до конца сентября. Пассажиры, которые уже успели приобрести билеты на этот период, могут обменять их на другие маршруты или вернуть деньги.