«Уральские авиалинии» отменили рейсы в ряд аэропортов юга до 30 сентября «Уральские авиалинии» отменили рейсы в шесть аэропортов юга России с 1 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июля перестанет летать в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж, сообщается на сайте перевозчика. Полеты приостановлены до 30 сентября. Пассажиры могут оформить возврат или обмен билетов в другие города.

Рейсы в/из аэропорты г. Краснодар, г. Симферополь, г. Анапа, г. Геленджик, г. Ростов-на-Дону, г. Воронеж отменены до 30 сентября 2022 года, — говорится в сообщении.

Пассажирам, перелеты которых выпадают на этот период, предлагают оформить возврат полной стоимости билета либо переоформить их по другим направлениям, например в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ или Москву. Отмечается, что не получится обменять билеты, купленные по субсидированным тарифам.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полёты на юг страны до 12 июня. Это касается рейсов в аэропорты 11 российских городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.