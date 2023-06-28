«Запрещать нельзя»: врач назвал последствия отказа от импорта аппаратов ИВЛ Реабилитолог Комаров: РФ не может выпустить достаточно ИВЛ для процедур «хай-класса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реабилитолог и невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru призвал Минпромторг России не запрещать полностью закупки аппаратов ИВЛ от зарубежных производителей. По мнению эксперта, России не хватает мощностей для выпуска достаточного количества оборудования для процедур «хай-класса».

У нас есть надежное оборудование среднего класса по ИВЛ, обеспечивающее базовые потребности. Но в сфере хай-класса по ИВЛ мы отстаем из-за блокады импортозамещения в начале 1990–2000-х, когда специально блокировали развитие собственного производства электроники и оборудования, так как все было забито иностранными компаниями, — отметил Комаров.

По его словам, оборудование высокого класса необходимо для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а также для реабилитации после травм, COVID и других заболеваний. Он также усомнился, что Минпромторг РФ полностью запретит завозить иностранные аппараты для ИВЛ.

Может быть, для реаниматологов есть базовые стационарные аппараты, с хорошей производительностью и безопасные. Но не уверен, что мы обеспечим на 100% все потребности. Есть хорошие китайские производители, можно использовать локализованное производство. Вряд ли Минпромторг запретит. Возможно, ограничит импорт аппаратов, которые могут и должны производиться у нас. Запрещать нельзя, сухой закон вреден для организма, — подытожил Комаров.

Ранее Минпромторг РФ предложил запретить поставки зарубежных аппаратов ИВЛ в российские государственные больницы. В министерстве считают, что потенциальный объем производства такой техники на мощностях российских производителей в несколько раз больше потребности рынка, в то время как среди отечественной медтехники нет моделей, необходимых, например, для терапии младенцев и взрослых пациентов с осложнениями.