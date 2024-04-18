«Не персонаж Галустяна»: Запашный о пораненном Катюшей сотруднике зоопарка Запашный: мимимишность животных обманчива, они не всегда ответят на ласку тем же

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал NEWS.ru инцидент с пандой Катюшей в Московском зоопарке, когда зверь поцарапал одного из сотрудников. По его словам, мимимишность подобных животных обманчива и они не всегда ответят на ласку взаимностью. Запашный добавил, что панда — «это очень большое животное», а не персонаж известных мультфильмов, озвученный российским комиком Михаилом Галустяном.

Я взаимодействовал с пандой в цирке города Ухань. В Китае панды работают в цирке. Панда — это очень большое животное. Понятно, что Катюша пока маленькая. Но вот этот случай в Московском зоопарке говорит о том, что эта мимимишность, которую пропагандируют люди, не соответствует действительности. Животное поступает так, как считает нужным. Мнение, что если ты будешь ласков с животным и оно тебе обязательно ответит взаимностью, не всегда соответствует действительности, — добавил Запашный.

Собеседник напомнил: нельзя недооценивать возможности животных, так как у них другое отношение к жизни, смерти и дружбе. Запашный подчеркнул, что такие понятия для них бывают чуждыми.

Если животное захотело кого-то поранить или укусить, оно это сделает. Я не понимаю тех людей, которые в зоопарке перелезают через клетку, идут гладить льва, а потом остаются без руки. Панда — это не персонаж из мультика, который озвучивает Галустян, панда — это медведь. В зоопарках сотрудники вообще не подходят к взрослым пандам, только к маленьким, — подытожил Запашный.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в своем Telegram-канале, что панда Катюша во время игры расцарапала живот сотруднику зоопарка. По ее словам, животное уже нельзя просто взять и потискать, поскольку это может быть опасно.