Запашный призвал прокуратуру заняться охотниками, мучившими медведя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Охотников, которые издевались над медведем в Архангельской области, необходимо будет привлечь к ответственности, сообщил NEWS.ru генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он отметил, что категорически нельзя натравливать на больных медведей собак.

У нас серьезные проблемы с охотниками, которые позиционируют притравку как часть охоты. Я против тренировок собак в таких условиях. Не понимаю, как можно держать на цепи медведя, которой не может защищаться, а на него постоянно натравливают собак. Медведь может долго продержаться в таких условиях. Но такого скотского содержания животное не заслуживает. В этой ситуации должны разбираться правоохранительные органы. Не понимаю, почему этим вообще занимаются журналисты. Тут явно нарушают законы, — рассказал Запашный.

Сообщения о том, что в Архангельской области охотники уже год держат медведя в тесной клетке и используют как притравку для собак, появились в Telegram. Волонтеры пытаются спасти животное, но им поступают угрозы. Активисты также выяснили, что кроме медведя в качестве притравки предлагаются кабан, барсук и еще несколько диких животных.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в ГД обязательно отреагируют на сообщения об этом. По его предположению, охотники нарушили сразу несколько статей УК РФ и им может грозить до пяти лет лишения свободы.