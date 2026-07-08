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08 июля 2026 в 07:20

Заменил утренний эспрессо на матча-латте. Делаю за 7 минут и чувствую себя дзен-мастером

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Не понимал, за что все платят бешеные деньги в кофейнях, пока не приготовил матча-латте дома — дешевле и вкуснее.

Ингредиенты

Матча сухая — 1 ч. л., молоко — 150 мл, вода — 50 мл, сироп кленовый — 2 ч. л.

Как готовлю

Сначала просеиваю матчу через мелкое сито — это избавляет от комков и дает шелковую текстуру. Разогреваю воду до 80 °C, молоко до 60 °C. В чашку с порошком вливаю ложку горячей воды, мешаю до пасты. Доливаю остальную воду и взбиваю бамбуковым венчиком зигзагом 30 секунд — только так появляется нужная пенка. Молоко взбиваю с кленовым сиропом в френч-прессе до густой пены. Вливаю пену в стакан, сверху аккуратно — матчу. Цветные слои выглядят как магия, а вкус мягкий, без горечи.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вкус — нежный, сливочный, с легкой горчинкой, которая бодрит без нервов. Советую подавать в высоком прозрачном стакане, чтобы видеть этот зеленый градиент — это гипнотизирует.

Проверено редакцией
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