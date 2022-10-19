Закупка продукции для военторгов после мобилизации подорожала на 300% Владелец военторга: после объявления частичной мобилизации амуниция подорожала на 200–300%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После объявления мобилизации на рынке амуниции произошел скачок — стоимость ее закупки выросла на 200–300%, рассказал NEWS.ru владелец одного из московских военторгов Андрей. Он подчеркнул, что цены повысили производители, однако в глазах общественности виноватыми оказываются реализаторы продукции. Владелец магазина также отметил, что местами рынок уже стабилизируется, некоторые игроки после скачка цен продают товары на 10–20% дешевле.

Закупка подорожала до реализации. Это значит, что я, допустим, закупал товар по 300 рублей, а реализовывал по тысяче. Так вот, сейчас сама закупка подорожала на 200–300%, — отметил Андрей.

Он подчеркнул, что бронежилеты сейчас дорогие, потому что производитель после объявления мобилизации поднял цены. До 21 сентября эти товары лежали на складах где-то по месяцу, а где-то и по полгода, заметил собеседник. Но затем в военторгах подорожало резко все. Это касается амуниции, медицинских принадлежностей, а также вещей для комфорта.

Производитель поднимает цену, а в итоге виноватыми для всех оказываемся мы — реализаторы. В итоге люди жалуются, к нам приходят надзорные органы и говорят: «Ох, ребята, какие же вы плохие, вы пользуетесь ситуацией». А как нам работать? — воскликнул он.

Актуальные показатели в денежном выражении собеседник раскрывать не стал, указав на то, что точной информацией не обладает.

Вроде бы рынок уже стабилизируется. Вчера у меня были сведения, что кто-то уже продает на 10% дешевле после скачка, а кто-то — на 20%, — добавил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на рост стоимости снаряжения для мобилизованных, в частности бронежилетов. Она сказала, что непонятны основания для этого.