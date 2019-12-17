https://static.news.ru/photo/6f8ffc7e-20bf-11ea-894f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила, что сенаторы планируют до 1 февраля внести в Государственную думу законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр. Текст документа будет доработан после замечаний депутатов.

Политик отметила, что поправки необходимо разрабатывать совместно с представителями интернет-сообщества, передаёт ТАСС.

Поскольку законопроект возвращён авторам, нам предоставлена возможность внести соответствующие поправки. Он не снят с рассмотрения Госдумы, и нам бы хотелось направить поправки до 1 февраля, чтобы не затягивать с принятием закона, — подчеркнула она.

Парламентарий добавила, что думский комитет хотел отклонить проект, однако из-за присутствия представителя Совфеда на заседании депутаты решили вернуть его авторам на доработку. В качестве замечания они указали необходимость устранить противоречия.

Она напомнила о рекомендациях Лиги безопасного Интернета об инициативе. По её словам, во время доработки нужно ещё раз изучить предложения организации.

Как ранее писал NEWS.ru, Metacritic приступил к подведению итогов 2019 года. Первым агрегатор опубликовал список десяти худших игр. В итоговый рейтинг попали проекты, выпущенные для любой платформы в период с 1 января по 31 декабря 2019 года и получившие не менее чем семь отзывов от профессиональных критиков. Самой худшей игрой 2019 стала Eternity: The Last Unicorn (PS4), набравшая 36 баллов.