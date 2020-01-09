https://static.news.ru/photo/430de1c6-32c0-11ea-8751-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.

Так, статью 6.13 КоАП о пропаганде наркотических средств планируется дополнить пунктом, где будет прописана ответственность за нарушение.

Для граждан предлагается ввести штраф от пяти до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от одного до 1,5 миллиона рублей.

Альтернативным наказанием станет приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток.

Как ранее писал NEWS.ru, комитет Госдумы по безопасности во время весенней сессии собирается сделать приоритетным рассмотрение законопроекта о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети, рассказал глава ведомства Василий Пискарёв. Документ одобрили 19 декабря 2019 года в связи с распоряжением президента РФ Владимира Путина.