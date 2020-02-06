https://static.news.ru/photo/9a898f58-48e2-11ea-8ab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Поправки в законопроект о бесплатном горячем питании для школьников, предложенные президентом России Владимиром Путиным поддержаны в Госудме.

Комитет Госдумы по образованию и рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников, сообщает ТАСС.

Согласно одной из поправок, учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием. Деньги на это будут выделены из федерального, региональных, местных бюджетов, а отвечать за обеспечение будет учредитель школы.

При этом региональные и федеральные власти должны обеспечить школы необходимым оборудованием и наладить снабжение качественными продуктами.

Другая поправка касается сроков введения системы горячего питания в школах. Она будет вводиться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил ввести бесплатное горячее питание во всех начальных школах с 1 сентября 2020 года.