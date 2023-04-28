«Заказное»: экс-депутат Носов о возбуждении против него уголовного дела Политик Носов назвал заказным возбуждение против него уголовного дела в Индонезии

Уголовное дело, возбужденное на Бали в отношении российского политика и дзюдоиста Дмитрия Носова, является проплаченным и заказным, заявил сам политик в беседе c NEWS.ru. По его словам, сама новость об этом выглядит как минимум странно, а драка и предполагаемая кража, ставшие основанием для преследования, смотрится как абсурд.

Носов предположил, что скандал вокруг него вызван бывшим партнером, который оказался мошенником со стажем и против которого в России идут следственные действия по уголовному делу. Он подчеркнул, что намерен решать все возникающие вопросы в правовом поле, и виновные в итоге должны понести наказание.

Я связался с адвокатом на Бали, задав ему вопрос о том, что это такое. На что получил ответ, что в Индонезии часты заказные проплаченные дела. Эта как раз аналогичная [ситуация]. <…> Только что пришел ответ от моих адвокатов, что в полиции такого артикула о деле нету, не найдено. Так что это какая-то утка или провокация, сделанная моими врагами. И кто-то пытается постить эту информацию, - рассказал Носов.

Поводом для комментария стала информация о том, что Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии из-за избиения им сотрудника гостиницы в августе 2022 года. Как сообщил Telegram-канал Mash, Носов пришел на ресепшен собственного отеля в Денпасаре и потребовал открыть сейф. По данным канала, администратор отказался это делать и был избит.

Ранее сообщалось о жалобе жителей Бали на существование «русской деревни», где, по их словам, большое количество туристов из России арендовало апартаменты и не соблюдало местные нормы и обычаи. После этого совместная группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела Министерства юстиции и прав человека Индонезии провела внезапную инспекцию комплекса апартаментов. Однако, по словам главы иммиграционного бюро Денпасара Теди Риянди, все документы были в порядке, паспорта и виды на жительство действительны и не просрочены.