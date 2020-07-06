Захарова заявила о скором выходе двух песен с текстами своего авторства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала скорый выход двух музыкальных композиций, для которых она написала тексты.
У нас уже готовы два трека. Где-то полгода назад, это была осень 2019 года, мы с «Русским радио» объявили конкурс лезгинки, был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов, — рассказала Захарова.
По её словам, скоро песня будет представлена. Другая песня написана для одной известной российской певицы. Захарова подчеркнула, что песня очень неоднозначная, которая вызывает массу споров и дискуссий.
И она (певица. — NEWS.ru) сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Это всё появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню, — рассказала Захарова.
Она не стала называть имя исполнительницы.
NEWS.ru писал, что во время самоизоляции певица Валерия и продюсер Максим Фадеев опубликовали клип на песню «До предела». Автором текста стала Захарова.
Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что не разделяет высказывания на личные и официальные. По её словам, здорово, когда человека можно воспринимать в какой-то своей целостности. Захарова отметила, что в начале работы в МИД стало для неё большим открытием, что многие сотрудники писали стихи, прозу, являлись коллекционерами и знатоками искусства.
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