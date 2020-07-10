Захарова предупредила о риске полной парализации работы ОЗХО

https://static.news.ru/photo/4338dbda-c2dd-11ea-ba68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не должна оставаться в заложниках у государств, навязывающих свою повестку дня, это полностью ее парализует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала продавленное западными странами на недавней сессии исполнительного совета ОЗХО одобрение первого доклада группы по расследованию и идентификации относительно событий в сирийской Аль-Латамне. В МИД России считают выводы документа сомнительными.

В свою очередь, Россия совместно с целым рядом других ответственных членов международного сообщества выступила в Гааге с заявлением, предостерегающим от дальнейшей политизации деятельности ОЗХО, иначе она окажется парализованной.

Организация не должна оставаться в заложниках у государств, навязывающих ей свою узкокорыстную повестку дня, — цитирует Захарову РИА Новости.

Отмечается, что в докладе, сделанном 8 апреля, эксперты пришли к выводу, что за применением химоружия в ходе конфликта в Сирии стоят сирийские правительственные войска.

Европейский союз приветствует публикацию Организации по запрещению химического оружия и генерального секретаря ООН по расследованию и идентификации применения в 2017 году химического оружия в Сирии

Как писал NEWS.ru, исполнительный совет ОЗХО выделил Сирии 90 дней на урегулирование вопроса химического оружия. В списке требований говорится о том, что власти страны должны заявить в секретариат о заводах, где разрабатывалось, производилось и хранилось химическое оружие, которое использовалось 24, 25 и 30 марта 2017 года.