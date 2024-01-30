Участников группы «Би-2» отказались отпускать в Израиль Таиланд отменил решение о депортации участников группы «Би-2» в Израиль

Фото: Агентство «Москва»

Участники группы «Би-2»

Власти Таиланда отменили решение о депортации участников музыкальной группы «Би-2» в Израиль, сообщили представители пресс-службы коллектива. Они связывают отмену решения с визитом высокопоставленных дипломатов из российского консульства. Отмечается, что сами музыканты отказались общаться с консулом, они продолжают находиться в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

В пресс-службе уточнили, что 29 января власти Таиланда были согласны депортировать членов группы «Би-2» в Израиль. В связи с этим были приобретены билеты на самолет. Однако позднее данное решение было отменено. В консульстве России пока не прокомментировали эту информацию.

Участников рок-группы задержали после концерта в клубе, расположенном на острове Пхукет. По словам самих музыкантов, поводом для этого послужили неправильно оформленные документы. При этом они подчеркивают, что все концерты проводятся в соответствии с местными законами. Позднее издание Ynet сообщило, что рокеров могут депортировать в Израиль, а не Россию, так как у четверых из них есть израильское гражданство. Предполагалось, что еще один участник коллектива будет депортирован в Австралию.