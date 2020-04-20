Задержания митингующих во Владикавказе попали на видео

Во Владикавказе продолжается стихийный митинг против самоизоляции. Собравшиеся начали закидывать сотрудников ОМОНа булыжниками и бутылками.
Как
Видео задержаний было опубликовано в Сети.
Глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков продолжает призывать людей разойтись добровольно.
Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.
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