Задержания митингующих во Владикавказе попали на видео

https://static.news.ru/photo/b5b8c6c8-831f-11ea-b60a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Элина Сугарова/ТАСС

Во Владикавказе продолжается стихийный митинг против самоизоляции. Собравшиеся начали закидывать сотрудников ОМОНа булыжниками и бутылками.

Как сообщает «Регион online», силовики отвечают дубинками, задерживают митингующих. Также отмечается, что оставшихся участников незаконной акции готовятся разгонять слезоточивым газом.

Видео задержаний было опубликовано в Сети.

Глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков продолжает призывать людей разойтись добровольно.

Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.