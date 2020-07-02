Задержан бывший чиновник, который продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

https://static.news.ru/photo/3cf5cb60-bce9-11ea-af46-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку. После этого он долго скрывался от оперативников.

Об этом в интервью KP.RU рассказал прокурор Генеральной прокуратуры в ПФО Виктор Латин. По его словам, афера с боевыми самолётами состоялась в 2007 году, когда шла масштабная распродажа деталей из государственных запасов.

Чиновник Росрезерва по Приволжскому федеральному округу добавил в список на продажу с листами железа и металлическими прутами четыре детали под названием «монтажный узел». На самом деле это были истребителями МиГ-31. Они «ушли» компании одного из друзей Силякова, а затем были перепроданы заводу «Сокол» по рыночной цене.

Также Силяков успел продать более 35 тысяч тонн мазута из мобилизационного резерва. Общий ущерб государству от его действий превысил 1,3 млрд рублей.

Девять лет назад Силякова заочно приговорили к 11 годам лишения свободы. Бывший чиновник не явился на оглашение приговора и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали только в конце мая 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали 16 июня первого заместителя главы города Ульяновска Михаила Сычёва. Чиновника заподозрили в мошенничестве. Задержание связано с уголовным делом о мошенничестве при передаче муниципального имущества Симбирской епархии и случилось после самоубийства другого подозреваемого — ульяновского бизнесмена Сергея Кузнецова.