ФСБ задержала первого замглавы Ульяновска за мошенничество

Сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы города Ульяновска Михаила Сычёва. Чиновника заподозрили в мошенничестве.
Михаил Сычёв был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, — передаёт ТАСС со ссылкой на представителей областного управления ведомства.
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Как писал NEWS.ru, 15 июня ФСБ задержала 15-летнего жителя Волгограда, готовившего нападение на школу. Школьник планировал захватить здание с использованием взрывного устройства и «коктейлей Молотова».
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