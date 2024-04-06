«Задача выжить»: финансист о подорожании техники на маркетплейсах Финансист Разуваев: рост цен объясняется финансированием новых регионов России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Техника на маркеплейсах действительно может подорожать процентов на 15, что объясняется необходимостью финансирования новых регионов России, заявил финансист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru. По его словам, в стране растут налоги, некоторые из них «платятся в лоб», а некоторые скрытые. Кроме того, Россия поддерживает Белоруссию, что также влияет на цены, добавил эксперт.

Ответ прост — новые территории требуют денег. Вот и все. НДФЛ повысят, налог на прибыль повысят. У нас был налог на сверхприбыль — бизнес заплатил. Газпром налогами довели до операционного убытка — убытка от основной деятельности. Плюс мы поддерживаем Белоруссию, не удивляйтесь, — заявил Разуваев.

Вместе с тем он призвал россиян не нервничать. На цены влияет курс, ставка Центробанка, торговое сальдо и многое другое, объяснил эксперт, поэтому заоблачного роста ждать не приходится.

Задача выжить и все преодолеть. Нужно трезво на все смотреть — задача выжить, — констатировал финансист.

Ранее эксперт Федор Сидоров заявил, что рост цен на импортные товары может составить до 15%, и это мнение разделяют многие специалисты. Так эксперт прокомментировал снижение в России лимита на беспошлинные онлайн-покупки с €1000 до €200 (теперь только такая, недорогая покупка для обычных россиян или малого бизнеса не будет облагаться пошлиной).