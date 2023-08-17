«Зачем ломать рынок?»: экономист о запрете продажи алкоголя в магазинах Экономист ВШЭ Мельник раскритиковал идею запретить продажу алкоголя в магазинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложенные поправки в закон о продаже алкоголя, запрещающие торговлю спиртосодержащими напитками в супермаркетах, могут сломать рынок, уверен доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Денис Мельник. Он пояснил, что идея основывается на популярной теории о нерациональности человека: при походе в магазин покупатель может приобрести бутылку алкоголя, которую изначально брать не планировал. Экономист отметил, что при всем желании скрасить «горькую народную долю» законопроект может просто не сработать.

Потеряют от нового регулирования и сети супермаркетов, и универсальные магазины поменьше, и потребители, и производители. Зачем же рынок ломать? — пояснил эксперт.

Экономист подчеркнул, что за последнюю четверть века в России начала формироваться устойчивая культура питья и производства алкоголя. Он уточнил, что развитие в этом направлении идет активно, чему хорошо способствует политика правительства по борьбе с рынком контрафакта.

По словам экономиста, важно вспомнить об основах макроэкономики: чем меньше у человека доступ к благу, тем больше он начинает его ценить. В связи с этим россиян при желании выпить не остановит продажа алкоголя исключительно в специализированных маркетах. Мельник считает, что выводить торговлю спиртным в особые зоны не следует.

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу коллег от фракции ЛДПР, которые предложили разрешить продажу алкогольной продукции только в специализированных магазинах. По мнению политика, России необходимо отходить от практики размещения алкоголя на самых заметных полках.