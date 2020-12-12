«Забронировано»: Горбачёв показал место на кладбище

https://static.news.ru/photo/e58dee14-3d55-11eb-b290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

89-летний бывший глава СССР Михаил Горбачёв хочет быть похороненным рядом со своей покойной супругой Раисой Максимовной, которая умерла в сентября 1999 года. Об этом он заявил в документальном фильме «Горбачёв. Рай».

Это моё место. Забронировано, — говорит политик.

Он показал могилу, рядом с которой есть свободное место. Сейчас там растут цветы. Бывший глава СССР признался, что до сих пор не смирился со смертью жены. Политик отказался быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится первый президент России Борис Ельцин.

Картину «Горбачёв. Рай», которая ещё не вышла в прокат, снял документалист Виталий Манский. В основе фильма лежит разговор с политиком.

Как писал NEWS.ru, Горбачёв поздравил с 100-летием бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца. Он пожелал ему «всего доброго» и подчеркнул, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны. Экс-президент СССР вспомнил, как много раз встречался с Шульцем, как они вели «многочасовые беседы, спорили, искали решения очень сложных вопросов».