За сутки в России от COVID-19 скончались 175 человек

https://static.news.ru/photo/38bc9f22-c5a6-11ea-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки жертвами коронавирусной инфекции в России стали 175 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составляет 11,6 тысячи человек.

Всего в РФ выявлено 739,9 тысячи случаев заражения COVID-19. Из них 6248 — за последние 24 часа.

За сутки из больниц по выздоровлении выписали 8804 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день достигло 512,8 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют США, где зафиксировано более 3,2 млн случаев заражения. На втором месте находится Бразилия (свыше 1,8 млн), на третьем — Индия (около 850 тысяч).

Всего COVID-19 выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заразившихся с начала пандемии превышает 13 млн человек. Жертвами инфекции стали более 572,2 тысячи человек, количество выздоровевших превышает 7,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что началась вторая фаза испытания российской вакцины от коронавируса. Она продлится до 28 июля. После этого Научно-исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подаст документы на регистрацию вакцины. Предполагается, что выпуск препарата может начаться осенью 2020 года.