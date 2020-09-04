За сутки в РФ выздоровели 5812 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/31afc046-ee83-11ea-be96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России 5812 человек с диагностированным коронавирусом успешно завершили лечение. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 832 747.

Об этом сообщили в оперштабе по противодействию COVID-19. Согласно его данным, суточный прирост выздоровевших снова превысил число новых случаев заражения коронавирусом, которых за последние 24 часа было выявлено 5110. Всего в России с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 1 015 105 человек.

Кроме того, за минувшие сутки число жертв пандемии увеличилось на 121 и достигло 17 649.

Накануне стало известно, что число инфицированных в мире за всё время пандемии коронавируса преодолело отметку в 26 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что пик пандемии коронавирусной инфекции Москва преодолела, а значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию.