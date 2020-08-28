За сутки в РФ выздоровели 2405 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0373d466-eb5d-11ea-ba89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа из российских больниц выписаны 2405 пациентов, успешно завершивших лечение от COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. Общее число выздоровевших пациентов с диагностированным COVID-19 в России достигло 809 387.

Также за минувшие сутки было выявлено 4993 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в РФ выявили 995 319 таких случаев. Скончались за последние 24 часа 83 пациента с COVID-19, общее число жертв в России достигло 17 176.

30 августа Университет Джонса Хопкинса, который публикует статистику на основе информации из различных открытых источников, сообщил, что общее количество случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 25 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у 40% заболевших коронавирусной инфекцией в Индонезии обнаружили новый штамм коронавируса. В научных кругах он получил название «Мутация D614G». Отличием от обычного возбудителя является скорость заражения. Предположительно, она выше в 10 раз.