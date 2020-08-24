За сутки от COVID-19 в России умерли 120 человек

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За минувшие сутки в России скончались 120 человек, заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии количество летальных исходов составляет 16 568 человек.

За последние 24 часа выявлено 4696 новых случаев заражения. Общее количество заболевших в России достигло 966,1 тысячи человек.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписаны 6652 пациента. В общей сложности выздоровели 779,7 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным института Джона Хопкинса, Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидируют США, где количество заболевших превышает 5,7 млн человек. На втором месте Бразилия (более3,6 млн), на третьем — Индия (свыше 3,1 млн).

Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 23,6 млн человек. Жертвами инфекции стали более 813 тысячи человек, выздоровели свыше 15,1 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил перенести начало учебного года в России на месяц. По его мнению. это позволит избежать новой вспышки COVID-19/ В Минпросвещения его идею не поддержали.