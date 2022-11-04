За единение!: как в России отмечают народный праздник

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Девочка на патриотической акции «Мы Вместе» в рамках празднования Дня народного единства в регионах России в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе

4 ноября миллионы россиян отмечают по всей стране День народного единства. На различных площадках в городах проходят концерты, фестивали, флешмобы, а также исторические реконструкции. В этот день в 1612 году силы ополчения штурмом взяли укрепления Китай-города. Тогда в борьбе со сторонниками Семибоярщины и с литовскими интервентами русские люди почувствовали сплоченность и единение.

На ВДНХ для москвичей подготовили обширную тематическую программу: мастер-классы, лекции, экскурсии, кинопоказы и выступления народных творческих коллективов. На территории выставочного комплекса проходит гастрономический фестиваль, где можно попробовать кухни народов России.

Накануне Дня народного единства на площади перед аркой Главного входа ВДНХ состоялся флешмоб «Мы вместе! Мы едины». Участники держали в руках флаги 89 субъектов Российской Федерации, включая флаги новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

4 ноября детский хор инструментального отдела Детской музыкальной школы им. Р. М. Глиера исполнил гимн России в столичном метрополитене на станции «Курская». Кроме того, дети торжественно вынесли первый государственный флаг Российской Федерации 1991 года.

В Артеме на территории Дворца культуры угольщиков состоялся патриотический фестиваль «Мы вместе». Почетным гостем мероприятия стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

О том, как проходят торжества в разных регионах России, — в фотогалерее NEWS.ru.