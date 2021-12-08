Юристы рассказали, могут ли россиян оштрафовать за отсутствие маски по фото

Юристы Василий Воробьёв и Борис Захаров рассказали NEWS.ru, что россиян (физлиц) нельзя оштрафовать за отсутствие медицинской маски, даже если нарушение зафиксировано на фото- или видеокамеру. Таким образом они прокомментировали решение Верховного суда РФ взыскать 100 тысяч рублей с московского продуктового магазина, чей сотрудник работал без средств индивидуально защиты.

Штрафовали не кассира, а магазин. Ситуация не требовала установления личности кассира. То есть установлен был факт, что в магазине сотрудник находится без маски. Не какой-то человек проходил мимо по магазину, а сотрудник, находившийся на кассе, который был в форме или оказывал услуги и находился без маски. Эта новость не о том, что всех людей можно по фото штрафовать за отсутствие маски. Речи здесь не идёт про установление личности в автоматическом режиме, — заявил Захаров.

Воробьёв добавил, что для того чтобы оштрафовать физлицо необходимо «с известной степенью достоверности определить, что конкретно вот этого человека сняли». Собеседник подчеркнул, что в случае с фото- или видеоматериалами «велика степень ошибки».

Именно для этого и составляется административный протокол. В нашей ситуации это обязательно. <...> Этот автомобиль можно опознать по номерному знаку. Здесь не так. Есть вариант по биометрии оштрафовать, в теории такое возможно, но просто по фото- или видеокадрам с улицы оштрафовать нельзя, — рассказал Воробьёв.

Решение Верховного суда (ВС) от 1 ноября 2021 года о штрафе за отсутствие у продавца медицинской маски по фото нарушителя имеет отношение только к конкретному делу по жалобе на один из продуктовых магазинов в московском районе Люблино, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ВС РФ. В инстанции отметили, что на всех россиян данная практика — штрафовать за отсутствие средств индивидуальной защиты по фото- и видеоматериалам — не распространится.

ВС РФ рассматривал кассационную жалобу продуктового магазина в Люблино, в который пришла управа района и увидела продавца без маски. На магазин составили протокол и оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. Представитель продуктового магазина не был согласен со штрафом и оспаривал его до Верховного суда. Он указал, что районный суд не назначил экспертизу и не допросил понятых. Ведомство ответило, что для выписки штрафа не нужно «использовать специальные познания в науке и технике».

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