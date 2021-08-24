Юрист рассказала, какие штрафы грозят владельцам домашних животных

Адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что закон об ответственном обращении с животными предусматривает для россиян и административную, и уголовную ответственность. Региональные власти сами определяют меры ответственности за домашних питомцев, приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.

За нарушение общественного порядка владелец животного несёт административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьёзный вред или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность, — пояснила юрист.

Также владелец животного обязан возместить материальный и моральный ущерб пострадавшему от его питомца человеку. Что касается штрафов, в столице за причинение собакой вреда чужому имуществу назначается штраф в тысячу рублей. За нарушение правил выгула собаки её владельцу грозит штраф до двух тысяч рублей.

За уклонение от прививки от бешенства владелец собаки заплатит три тысячи рублей.

Ранее жительница Бегуницкого сельского поселения Ленинградской области Наталья Моторина пожаловалась местным властям на соседского кота Пушка, который дразнит её собак. Хозяину животного пригрозили штрафом от двух до трёх тысяч рублей, так как по региональному закону запрещено перемещение домашних животных за пределы места их содержания.