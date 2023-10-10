Юрист рассказал, за какие действия в интернете можно сесть в тюрьму Юрист Русяев: россиянам в Сети лучше держать язык за зубами, а то их ждет тюрьма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За распространение в интернете экстремистских материалов, а также за призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ и территориальной целостности гражданам грозит уголовное наказание, в том числе лишение свободы, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что данные правонарушения предусматривают ответственность по статье 282 УК РФ с максимальным тюремным сроком до шести лет.

За распространение экстремистских материалов. Согласно статье 282 УК РФ, к ним относятся призывы к насильственному изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности России, пропаганда национального превосходства и т. п. Максимальное наказание — от 3 до 6 лет лишения свободы, — добавил эксперт.

Собеседник отметил, что под статью УК РФ подпадает и возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, расы, национальности и другим признакам (та же ст. 282).

К примеру, разжигание межнациональной розни в комментариях или постах в соцсетях. За это грозит штраф от 300 тысяч рублей до полумиллиона рублей и срок от двух до пяти лет. Если эти деяния привели к тяжким последствиям, наказание жестче — до семи лет тюрьмы, — заявил Русяев.

Он подчеркнул, что срок можно получить за публичные призывы к террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ) — даже однократное заявление в Сети карается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Отдельно стоит упомянуть новую статью 280.3 УК РФ об ответственности за дискредитацию ВС РФ. За подобные высказывания после административного предупреждения грозит штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей или тюремный срок до пяти лет. В Сети лучше держать язык за зубами, — рассказал Русяев.

Юрист добавил, что уголовно наказуемы также клевета и оскорбления.

За клевету грозит штраф до миллиона рублей, принудительные работы или срок до двух лет, за оскорбление — административный штраф. Еще одно распространенное правонарушение в Сети — незаконное распространение персональных данных другого человека без его согласия (статья 137 УК РФ). Это грозит штрафом, обязательными работами или даже тюремным сроком до двух лет, — подытожил Русяев.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал об очередном способе кибермошенников обманывать россиян, подделывая скидочные купоны и обещая высокий кешбэк. По словам эксперта, данная схема получила распространение из-за роста популярности покупок на маркетплейсах.