Юрист рассказал о вероятных «восьми очередях» наследников Пригожина Юрист Русяев: у Пригожина могут быть восемь очередей наследников по закону

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Евгений Пригожин

В случае, если бизнесмен Евгений Пригожин не составил завещания или оно было утеряно, то все его имущество может быть разделено в соответствующих долях между родственниками, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он напомнил, что законодательством определены восемь очередей наследников.

В первую очередь это дети (у Евгения Викторовича две дочери и один сын), супруга, мать. Во вторую очередь это могут быть братья, сестры, бабушки и дедушки. В третью очередь идут дяди и тети. В четвертую — племянники и племянницы. И дальше идут уже совсем дальние родственники, — сказал юрист.

По его словам, если Пригожин составил завещание, но не указал в нем близких родственников, то они все равно могут получить часть его имущества.

Например, это может быть его мать, или супруга. Обязательная доля составляет 0,5 от той доли, которая перешла бы наследнику при отсутствии завещания, — пояснил эксперт.

Юрист добавил, что при обнаружении какие-то сбережений Пригожина, которые не были включены в завещание, они отойдут в состав имущества для получения наследства по закону.

Ранее адвокат Вадим Багатурия усомнился в том, что наследство Пригожина отойдет государству. По его словам, это вряд ли произойдет, даже при наличии соответствующего завещания, поскольку прямые наследники — супруга и дети — имеют право оспорить документ.