Юрист рассказал о старых и новых запретах для дачников

https://static.news.ru/photo/a6d8417a-664b-11e9-9a75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Russian Look/Global Look Press

Сжигание мусора и разведение костров на дачных участках, не оборудованных для подобных целей, ведёт к получению штрафа. Об этом напомнил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

В интервью агентству ПРАЙМ юрист пояснил , что штраф за это будет достаточно серьёзным — от 2 до 3 тысяч рублей. При этом полиции совершенно не обязательно обследовать участок, достаточно свидетельства сотрудника МЧС, увидевшего костёр через забор.

Также запрещается закапывать на дачных участках неразлагаемые отходы и рубить деревья в соседнем лесу, за последнее нарушение могут дать реальный тюремный срок. «Прирезка» территории участков, или самозахват земель, также карается по закону.

Кроме того, нельзя выкачивать из скважины без получения специальной лицензии более 100 кубометров воды в сутки. Впрочем, данный запрет для большинства дачников не страшен, поскольку бытовые насосы такие объёмы воды просто не тянут.

Нельзя нарушать права других собственников. Например, если в результате каких-либо действий затопило участок соседей, придётся выплатить штраф.

Большое количество запретов касается заборов: они не могут быть глухими, близко к ним нельзя сажать деревья. Наказание грозит нарушителям тишины, а также без согласия соседей нельзя заводить на дачном участке крупный рогатый скот.

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