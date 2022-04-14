18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Общество

Юрист рассказал, можно ли теперь использовать Times New Roman и Arial

Юрист Некрасов: россиянам за использование заблокированных шрифтов вряд ли что-то будет
11:38, 14 апреля 2022
Юрист рассказал, можно ли теперь использовать Times New Roman и Arial Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Россиянам вряд ли грозит ответственность за использование заблокированных шрифтов Times New Roman и Arial, сообщил юрист и адвокат Андрей Некрасов изданию «ФедералПресс». За нарушение авторских прав могут привлечь только юридических лиц, отметил он.

Пока что противоречивые сведения, но теоретически правообладатель может преследовать в судебном порядке нарушителей. Но это касается лишь юридических лиц, — сказал Некрасов.

Он добавил, что в России очень редко применяют нормы из-за нарушения авторских прав. При этом если запрет на использование пришёл конкретному лицу, правообладатель может потребовать его выполнять в рамках гражданских правоотношений.

Ранее компания Monotype перекрыла для россиян доступ к библиотеке на своём сайте. В результате пользователи из РФ оказались лишены доступа к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, правами на которые владеет американская фирма.

По имеющимся данным, при попытке входа на страницу с каталогом шрифтов пользователь получает сообщение о запрете доступа. При включении VPN эта проблема исчезает и каталог становится доступен.

Один из наиболее известных в мире шрифтов Times New Roman до 2007 года использовался по умолчанию в операционной системе Microsoft.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео