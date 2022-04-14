Юрист рассказал, можно ли теперь использовать Times New Roman и Arial

Россиянам вряд ли грозит ответственность за использование заблокированных шрифтов Times New Roman и Arial, сообщил юрист и адвокат Андрей Некрасов изданию «ФедералПресс». За нарушение авторских прав могут привлечь только юридических лиц, отметил он.

Пока что противоречивые сведения, но теоретически правообладатель может преследовать в судебном порядке нарушителей. Но это касается лишь юридических лиц, — сказал Некрасов.

Он добавил, что в России очень редко применяют нормы из-за нарушения авторских прав. При этом если запрет на использование пришёл конкретному лицу, правообладатель может потребовать его выполнять в рамках гражданских правоотношений.

Ранее компания Monotype перекрыла для россиян доступ к библиотеке на своём сайте. В результате пользователи из РФ оказались лишены доступа к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, правами на которые владеет американская фирма.

По имеющимся данным, при попытке входа на страницу с каталогом шрифтов пользователь получает сообщение о запрете доступа. При включении VPN эта проблема исчезает и каталог становится доступен.

Один из наиболее известных в мире шрифтов Times New Roman до 2007 года использовался по умолчанию в операционной системе Microsoft.