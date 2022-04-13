Российским клиентам заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

Компания Monotype перекрыла для россиян доступ к библиотеке на своём сайте. В результате пользователи из РФ оказались лишены доступа к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, правами на которые владеет американская фирма. Об этом собщают "Ведомости" со ссылкой на источники в IT-компаниях.

По имеющимся данным, при попытке входа на страницу с каталогом шрифтов пользователь получает сообщение о запрете доступа. При включении VPN эта проблема исчезает и каталог становится доступен.

Один из наиболее известных в мире шрифтов Times New Roman был разработан в 1932 типографом Стэнли Морисоном и художником Виктором Лэрдентом. Его стали использовать в газете The Times, это способствовало большему удобству чтения и позволило сэкономить пространство.

До 2007 года шрифт использовался по умолчанию в операционной системе Microsoft.

Также он используется в качестве официального шрифта для документов Госдепартамента США и Минобороны РФ.

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