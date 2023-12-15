Юрист рассказал, могут ли рестораны отказать взрослым в детском меню Юрист Хаминский: рестораны не имеют права отказать взрослым в детском меню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рестораны не имеют права отказать взрослым в продуктах из «детского меню» без уважительной причины, рассказал NEWS.ru Александр Хаминский. По его словам, исключением является обслуживание в специализированных детских кафе, а также в обычных предприятиях общепита с комнатами для ребенка.

В общем зале и детской комнате должны быть отдельные меню. В таких случаях действия администрации заведений по разграничению различных категорий посетителей будут оправданы. Но совсем другую правовую оценку получит отказ в предоставлении блюда из детского меню, если в ресторане для всех возрастных категорий предусмотрен общий зал, где дети и взрослые сидят за одним столом. Здесь указание на детские блюда имеет, скорее всего, информационный характер, — подчеркнул Хаминский.

Он добавил, что отказ обслуживать в подобных ситуациях считается нарушением иных прав потребителей, что квалифицируется как административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.8 КоАП РФ. Юрист отметил, что ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ предусматривает штраф до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для организаций.

Ранее юрист Мария Свиридова заявила, что если блюдо в кафе или ресторане не соответствует заявленным в меню составу, весу и цене, то клиент имеет право отказаться оплачивать заказ. По ее словам, согласно закону, информация о товаре должна быть полной и достоверной.