Юрист рассказал, как заставить флористов продать букет по адекватной цене Юрист Русяев: у флористов-мошенников надо требовать информацию о цене букета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Некоторые флористы пытаются обсчитать покупателей, однако есть способ вернуть букету адекватную стоимость, заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru. По его словам, нужно потребовать полную информацию о букете, то есть стоимость каждого цветка и упаковки.

Вы можете потребовать продать вам букет по адекватной цене, аргументировав стоимость исходя из цены каждой составляющей букета. Здесь на помощь придет статья 10 Закона «О защите прав потребителей», обязывающая продавца предоставлять покупателю полную и достоверную информацию о товарах, — уточнил эксперт.

Если обнаружилось, что вас все-таки обсчитали, вы вправе потребовать вернуть излишне уплаченную сумму или дать недостающее количество цветов, подчеркнул специалист. Если не поможет, указал он, нужно обращаться с претензией к руководству магазина, при необходимости — в Роспотребнадзор или суд.

Ранее председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказала, что в феврале следует высадить на подоконнике те растения, которые долго созревают, в том числе сельдерей, лук-порей и цветную капусту. Любителям цветов стоит посадить петуньи, чтобы они взошли весной. Все эти растения лучше сеять после 14 февраля, когда световой день увеличится.