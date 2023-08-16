Водителей предупредили о популярной схеме мошенничества в автосервисах Юрист Русяев: мошенники предлагают застраховать авто, а потом получить выплату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрист Илья Русяев рассказал NEWS.ru, что мошенники в сфере страхования часто используют для своих целей аккредитованные автосервисы, предлагая сначала купить и застраховать машину, а потом получить страховую выплату. Эксперт призвал обращаться в правоохранительные органы после получения подобных предложений. По его словам, ряд сервисов специально покупают новые автомобили, разбивают их и продают страховым компаниям дорогие детали.

Автосервис, аккредитованный в страховой, куда направляют на ремонт авто после страхового случая, покупает машину донора (например, распил), и на посторонних людей покупает и страхует аналогичные донору машины, реально разбивает их и получает направление на ремонт в свой же сервис. Таким образом автосервис продает страховой дорогие запчасти, — добавил Русяев.

Эксперт подчеркнул, что службы безопасности страховых компаний стараются оперативно выявлять «не чистые на руку» сервисы и лишать их аккредитации, то есть перестают направлять к ним машины на ремонт.

Если вам предлагают купить и застраховать машину, а также потом получить страховую выплату — немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы, — подытожил Русяев.

Ранее Русяев не исключил в комментарии NEWS.ru, что появлением цифрового рубля воспользуются мошенники. Он отметил, что одной из преступных схем станет предложение приобрести физическую валюту. Эксперт напомнил, что данный тип денежных средств не предусматривает материальной формы.