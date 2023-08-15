Юрист рассказал россиянам, как их попытаются обмануть с цифровым рублем Юрист Русяев: купит физический цифровой рубль могут предложить только мошенники

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Юрист Илья Русяев не исключил в комментарии NEWS.ru, что появлением цифрового рубля воспользуются мошенники. Он отметил, что одной из преступных схем станет предложением приобрести «физическую» валюту. Эксперт напомнил, что данный тип денежных средств не предусматривает материальной формы.

Один из способов мошенничества с цифровой валютой — предложение купить физический цифровой рубль. Но цифровая форма не предусматривает физической формы. Счет в цифровых рублях открывается при заключении договора с ЦБ РФ. Помните, что в большинстве случаев преступники похищают деньги с банковских счетов не в результате хакерской атаки, а с помощью психологических приемов манипулирования людьми — убеждают самостоятельно перевести им деньги или открыть доступ к счетам, — добавил Русяев.

По его словам, недопустимо раскрывать посторонним пароли, ПИН-коды, номера счетов и кошельков, а если кто-то звонит и пытается получить любую финансовую информацию — лучше сразу прекратить разговор и перезвонить в обслуживающий банк. Собеседник также посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам из электронных писем непонятных отправителей.

Интересным методом мошенничества можно назвать и различные предложения инвестировать в цифровой рубль, апеллируя к биткоину. Так, потенциальных потерпевших приглашают одними из первых вложиться в новую валюту, обещая, что курс будет только расти. В реальности же депозит, который вносит жертва, становится собственностью вора, — отметил Русяев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы, необходимой для его оборота. Документ вступил в силу с 1 августа. Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будyт выпускать наряду с уже существующими формами денeг.