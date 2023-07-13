Юрист рассказал, как правильно пожаловаться на шумный ресторан Юрист Русяев: жалобу в прокуратуру на шумный ресторан нужно подкрепить доказательствами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Решить проблему с рестораном или караоке-клубом, мешающим спасть по ночам, можно двумя способами, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Первый предполагает обращение с жалобой в прокуратуру. Второй, более мирный способ, предполагает попытки договориться с руководством заведения.

Когда вам не дают спокойно спать тем, что шумит компания (юрлицо, заведение), знайте — ваши права в этом вопросе надежно защищены, — сказал юрист.

Он пояснил, что перед обращением в прокуратуру необходимо замерить уровень шума, исходящий от ресторана или караоке-клуба в ночное время. Он не должен превышать 45 дБ. Замер можно сделать с помощью бесплатных приложений для смартфона. Делается это непосредственно у окна квартиры, процесс нужно снимать на видео.

Получив результаты 5--10 измерений в разные дни, можно писать заявление в прокуратуру и собирать подписи жильцов, которым заведение мешает спать. Вместе с доказательствами оно направляется в надзорную инстанцию, которая может принять меры вплоть до приостановки работы заведения на срок до 90 дней.

Но правильнее будет сначала пойти на прием к руководителю организации и показать, что вы собираетесь сделать. Опытный руководитель разберется, что ему грозит, и найдет способ решить данный вопрос миром и сделать потише в спальном районе, — заключил юрист.

Ранее юрист Михаил Титов дал рекомендации россиянам, как решить проблему с шумной собакой у соседей. По его словам, следует обратиться в Роспотребнадзор, специалисты которого в ответ на жалобу должны будут провести экспертизу уровня шума. Также можно обратиться за помощью к районному участковому или в жилищную инспекцию. Они должны будут провести разъяснительную беседу с соседями. Если такая мера не поможет, то следует идти в суд.