Юрист рассказал, что может спасти Лебедева от наказания за пост о мощах

Юрист рассказал, что может спасти Лебедева от наказания за пост о мощахЮрист Воробьёв рассказал, что может спасти Лебедева от наказания за пост о мощах святых
Пост дизайнера Артемия Лебедева в собственном Telegram-канале о мощах святых написан в вопросительной форме, что «отчасти спасает» блогера от реального уголовного наказания по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», рассказал NEWS.ru юрист, судебный представитель Василий Воробьёв. Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что СК РФ начал проверку публикации Лебедева.
У него это всё указано в форме вопроса, что отчасти его спасает. Может так получиться, что экспертиза укажет, что это не утверждение, а вопрос. Кроме того, нужно понимать, что отношение Церкви к мощам неоднозначное. Если мы говорим об иконах, крестах — тут всё понятно. В плане мощей — не во всех странах их считают святыми. У нас тоже не на все мощи распространяется это правило. Теоретически Лебедев может избежать наказания, но только в случае, если лингвистическая экспертиза установит, что он написал пост не в форме оскорбления, — отметил Воробьёв.
17 декабря в Telegram-канале дизайнера появился пост, где он