Юрист рассказал, что может спасти Лебедева от наказания за пост о мощах

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сборщики сервиса «Яндекс.Еда» из Кемерово записали видеообращение, в котором пригрозили с 25 декабря объявить забастовку против изменения условий труда. В частности, они выступают против введения с 2022 года нового графика работы, а также высоких штрафов за опоздания и неудовлетворительной работы онлайн-приложения. Об этом NEWS.ru рассказал представитель профсоюза «Курьер».

Недавно от руководства мы узнали, что с 1 января нам хотят изменить график работы. По новому графику 2/2 наша заработная плата будет составлять около 16 тысяч в месяц. Кроме нововведений,...