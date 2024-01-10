Юрист рассказал, что грозит Ивлеевой из-за проверки на схемы Блиновской Юрист Хаминский: Ивлеевой грозит несколько обвинений после проверки на налоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Сумма доходов блогера Анастасии Ивлеевой, скорее всего, превышает допустимый предел, установленный законодательством для применения упрощенной схемы налогообложения, такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал юрист Александр Хаминский. Он отметил, что в связи с этим Ивлеевой могу предъявить обвинения минимум по двум уголовным статьям в зависимости от ситуации.

Главный актив Ивлеевой — это известность. Вся многомиллионная выручка обусловлена использованием именно этого актива. Ее крупные клиенты могут совершать только безналичные платежи, их легко отследить и суммировать. Без сомнения, эта сумма значительно превышает предельные 150 млн рублей, — сказал Хаминский.

Он пояснил, что часть компаний, в которых участвует Ивлеева, находятся на общей системе налогообложения, то есть платят в бюджет 20% НДС и 20% налога на прибыль. Однако другие применяют «упрощенку» и ограничиваются фискальной нагрузкой в размере 6% от выручки.

Чтобы воспользоваться правом на льготное налогообложение, необходимо иметь суммарную выручку в пределах 150 млн рублей в год. У блогеров-миллионников этот показатель значительно выше, и тогда им на помощь приходят разного рода «оптимизаторы», — рассказал юрист.

По словам Хаминского, их задача заключается в том, чтобы раскидать реальную выручку между несколькими фиктивными ООО и ИП, не осуществляющими реальную деятельность. То есть лишить бюджет части средств с НДС и налога на прибыль. Аналогичную схему дробления бизнеса использовала Елена Блиновская.

По данным различных источников, Настя задолжала бюджету 137 млн рублей. Если речь идет об ИП или просто физическом лице, то неуплата этой суммы повлечет привлечение к уголовной ответственности по ст. 198 УК РФ. Если об ООО, то по ст. 199 УК РФ. Наказание, которое ей грозит, — лишение свободы сроком до пяти лет, — разъяснил он.

Юрист добавил, что если задолженность будет погашена, то уголовное преследование может быть прекращено, однако здесь есть нюансы. Хаминский напомнил, что у Ивлеевой имеется большое количество активов — автомобили, недвижимость, средства на счетах в банках, драгоценности, что осложняет ситуацию для нее.

Если ее легальных доходов не хватит, чтобы объяснить такие траты, это станет поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 174.1 УК РФ за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Это дело простой уплатой штрафа закрыть не удастся, — заключил он.

В конце декабря Telegram-канал Mash сообщил, что предварительная сумма долга Ивлеевой перед налоговой — 137 млн рублей. Неуплата была выявлена за период с 2020 по 2022 год. При этом отмечается, что изначальный долг составлял 150 млн рублей, из которых было уплачено только 13 млн рублей.