Юрист рассказал, что делать при отказе магазина возвращать деньги за товар Юрист Русяев: возврата денег за товар можно потребовать у магазина через суд

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Если продавец отказывается возвращать деньги за товар, то у потребителя есть три варианта действий: попытаться решить вопрос мирным путем, пожаловаться в Роспотребнадзор или обратиться в суд, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. При этом он напомнил, что, согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель может вернуть в магазин как дефектный товар, так и надлежащего качества.

Прежде всего следует написать продавцу мотивированную претензию с требованием вернуть деньги, указав на соответствующие нормы закона. Претензию лучше вручить лично под расписку или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно статье 22 закона «О защите прав потребителей», продавец должен дать мотивированный ответ на претензию в течение 10 дней со дня получения, — пояснил юрист.

Если продавец упорствует и отказывается возвращать деньги за товар, покупатель может направить жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора. В ней можно попросить о проведении внеплановой проверки в отношении продавца.

В случае игнорирования продавцом предписания Роспотребнадзора потребителю остается подавать в суд иск о защите своих прав. В нем можно потребовать взыскать с продавца уплаченные за товар деньги, а также неустойку за нарушение сроков их возврата. По словам юриста, размер неустойки составляет 1% от цены товара за каждый день просрочки.

Эксперт уточнил, что закон разрешает возврат товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки. Речь идет о товаре, который не был в употреблении.

Что касается товара с недостатками, то потребитель вправе отказаться от него и потребовать возврата денег в течение гарантийного срока, установленного изготовителем. Если гарантийный срок не установлен, то возврат товара возможен в течение двух лет со дня его передачи потребителю, добавил юрист.

Ранее Русяев порекомендовал россиянам сохранять чеки при покупке фейерверков к новогодним праздникам. Он пояснил, что это поможет вернуть деньги, если изделие окажется бракованным и не сработает. Он также посоветовал снимать процесс запуска на видео, что также может послужить подтверждением брака.