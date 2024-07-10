Юрист рассказал, чем может обернуться задолженность Гасанова перед ФНС Юрист Хаминский: задолженность Гасанова может обернуться уголовным делом

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Гусейн Гасанов

Задолженность индивидуального предпринимателя Гусейна Гасанова перед ФНС может обернуться возбуждением уголовного дела, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, такие долги образовались после проведения налоговой проверки. Хаминский отметил, что Гасанов предвидел такое развитие ситуации и выехал из России.

Такая большая налоговая задолженность перед ФНС у Гасанова сформировалась, очевидно, после проведения налоговой проверки. Судя по материалам гражданского дела, находящегося в производстве Арбитражного суда г. Москвы, решение о взыскании налоговой задолженности было обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества Гасанова, т. е. признается находящимся в залоге у налогового органа на основании закона. Сейчас налоговая в судебном порядке требует обратить взыскание на заложенное имущество Гусейна Гасанова стоимостью 112 млн рублей, — заявил юрист.

Хаминский напомнил, что в России законом установлен 70-дневный срок на добровольное погашение налоговой задолженности с момента вступления решения налогового органа в силу. Юрист добавил, что, если в указанное время долги перед бюджетом не будут погашены, налоговая инспекция обязана передать материалы проверки в правоохранительные органы. Тогда Следственный комитет будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, которая предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов в крупном либо особо крупном размере.

Ранее ФНС потребовала изъять у блогера Гусейна Гасанова две элитные машины и апартаменты в комплексе «Москва-Сити». Предпринимателя хотели лишить автомобилей Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe, а также квартиры площадью 124 квадратных метра.