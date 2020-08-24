Юрист рассказал, чем грозят Ефремову «версии об инопланетянах»

https://static.news.ru/photo/6cf756a6-e68a-11ea-b233-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший судья Александр Меликов заявил, что появление у защиты Михаила Ефремова версии об «инопланетянах за рулём» может значительно увеличить срок приговора актёру. По его словам, Ефремов мог бы «через 1,5–2,5 года выйти на свободу», если бы полностью признал вину и раскаялся.

Об этом юрист рассказал в комментарии изданию Legal.Report. Он считает, что первоначальные действия Ефремова, когда он «на всю страну покаялся в ДТП», были «единственно возможной тактикой». Придерживаясь её, актёр мог не только получить меньший срок, но и сохранить лицо.

Но в дело вступил адвокат Пашаев — и началось. Приличный гонорар получен и его надо отрабатывать. А как, если не обещанием оправдательного приговора? И вот пошли версии чуть ли не об инопланетянах за рулём, — отметил Меликов.

По его мнению, такая тактика ведёт только к приговору с десятью годами лишения свободы в колонии общего режима. УДО становится мифической надеждой, да и то после пяти лет отбывания наказания, подчеркнул юрист.

ДТП с участием Ефремова случилось вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров позже скончался в больнице. Ефремов помещён под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очевидец, который якобы видел Ефремова в момент ДТП на пассажирском сиденье, живёт в Анапе. И неизвестно, как его можно будет допросить в суде и вообще можно ли будет это сделать. Об этом заявил адвокат Эльман Пашаев. По его словам, сейчас позиция свидетеля по данному вопросу неизвестна, с ним следует связываться.