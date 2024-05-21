Юрист раскрыла, от чего зависит итоговая сумма алиментов на ребенка Юрист Данилова: алименты зависят от доходов и договоренностей с матерью ребенка

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Итоговая сумма алиментов зависит от доходов отца, прожиточного минимума в регионе и договоренностей с матерью ребенка, рассказала NEWS.ru юрист Евгения Данилова. По ее словам, нельзя забывать, что родители в равной степени несут ответственность за детей. Как пояснила эксперт, если расходы оцениваются в 20 тысяч рублей, то алименты будут составлять половину от этой суммы.

Минимальный размер [алиментов] ставится в зависимости от прожиточного минимума, установленного в регионе проживания ребенка. При взыскании алиментов стоит учитывать, что родители в равной степени несут обязательства по содержанию ребенка. Соответственно, если расходы на ребенка составляют в среднем 20 тысяч рублей, взыскивается половина от этой суммы, — пояснила Данилова.

Она отметила, что алименты можно взыскать как в долях от дохода, так и в твердой денежной сумме, которая не будет меняться от месяца к месяцу. Юрист посоветовала требовать алименты в долях, если у плательщика стабильный заработок. Если же минимальной суммы для удовлетворения нужд ребенка недостаточно, то лучше воспользоваться смешанной формой. По ее словам, в таком случае алименты будут одновременно и твердой сумме, и в долях.

Если достигнута договоренность между родителями, для получения алиментов необязательно обращаться в суд, достаточно заключить соглашение о выплате алиментов у нотариуса. Алиментное соглашение в этом случае имеет силу исполнительного листа, который при неисполнении можно предъявить приставам, — заключила Данилова.

Юрист Татьяна Соколова ранее рассказала, что отца освободят от выплаты алиментов на детей по достижении ими совершеннолетия, при усыновлении или удочерении и в случае приобретения подростком полной дееспособности. Она отметила, что под последним подразумевается вступление в брак после 16 лет или ведение предпринимательской деятельности.