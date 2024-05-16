Названы основания для освобождения отца от алиментов на детей Юрист Соколова: отца освободят от алиментов по достижении детьми совершеннолетия

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Отца освободят от выплаты алиментов на детей от экс-супруги по достижении ими совершеннолетия, при усыновлении или удочерении, а также в случае приобретения подростком полной дееспособности, рассказала NEWS.ru юрист Татьяна Соколова. Она отметила, что под последним подразумевается вступление в брак после 16 лет при разрешении органа местного самоуправления или ведение предпринимательской деятельности.

Выплата алиментов прекращается при усыновлении (удочерении) отцом ребенка, при достижении ребенком 18 лет, при приобретении подростком полной дееспособности — после 16 лет с разрешения органа местного самоуправления вступил в брак, признан дееспособным по решению органа опеки или суда в случае работы по трудовому договору или ведения предпринимательской деятельности, со смертью отца, матери или ребенка, — добавила Соколова.

По ее словам, суд может освободить отца от алиментов по его иску, основываясь на значительном изменении материального или семейного положения сторон. Эксперт подчеркнула, что мужчине могут разрешить перестать перечислять средства, если у него снизился доход помимо его воли.

У отца помимо его воли снизился доход. Пример: он проходит длительное лечение, стал инвалидом, призван на срочную службу. У матери значительно увеличились доходы. Пример: появился новый источник доходов, получено богатое наследство. Изменение семейного положения отца — это вступление в новый брак, рождение или усыновление новых детей, появление лиц на иждивении (больные престарелые родители), — отметила Соколова.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет на участие в азартных играх для граждан России, имеющих долги по алиментам. Авторами идеи выступили сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Документом также устанавливаются ограничения на участие в азартных играх лицам, не достигшим совершеннолетия.