Юрист раскрыла гонорар Пашаева за защиту Ефремова

https://static.news.ru/photo/5c64ce2e-eb88-11ea-8ab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Анна Бутырина, ранее работавшая с Эльманом Пашаевым, рассказала, что актёр Михаил Ефремов заплатит её коллеге по цеху минимум 10 млн рублей за защиту его интересов в деле о ДТП.

По её словам, Пашаев получит больше, если Ефремов останется на свободе.

За его освобождение он будет должен ему ещё заплатить, — отметила, юрист в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Она напомнила, что артист пять раз признавал себя виновным в аварии. Ефремов на допросах подробно рассказал детали того вечера, в том числе признал, что сидел за рулём машины.

Он давал эти показания раскрыто, на пяти листах. Там пять протоколов допросов, в которых он подтверждает свою вину. После того как материал ушёл в суд, он вдруг, спустя несколько месяцев, забыл, — подытожила Бутырина.

Ефремова обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Как писал NEWS.ru, Ефремов на заседании сказал, что на 90% уверен в том, что был на пассажирском сиденье во время аварии, а также просил осмотреть его в институте Сербского, а его юристы ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Пашаев после этого заявил отвод судье и отметил, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств.