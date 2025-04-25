Юрист раскрыл, в каком случае россиян выпустят за границу с долгами Юрист Хаминский: россиян с долгами могут выпустить за границу для лечения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россиян с долгами могут выпустить за границу для прохождения лечения или проведения срочной операции, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, решение о выезде суд принимает на основании официального медицинского заключения.

По закону, при задолженностях свыше 30 тысяч рублей выезд за рубеж блокируется. Но если поездка обусловлена экстренными причинами, суд или пристав вправе временно снять ограничение. К таким случаям относится лечение или срочная операция за границей — требуется официальное медицинское заключение, — сказал Хаминский.

Кроме того, отметил юрист, к уважительным причинам относятся похороны близкого родственника. Хаминский уточнил, что необходимо предоставить суду свидетельство о смерти и документы, подтверждающие степени родства. По его словам, основанием для выезда должника также является срочная деловая командировка, если имеется подтверждение от работодателя с обоснованием исключительности поездки.

Решение принимается индивидуально: заявитель подает ходатайство в ФССП или суд, прикладывая доказательства. Важно не только собрать бумаги, но и убедительно аргументировать невозможность переноса поездки, — добавил Хаминский.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов РФ сообщили, что при долге от 10 тысяч рублей россиянам могут ограничить выезд из страны за рубеж. Пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести соответствующее постановление.