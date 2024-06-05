Юрист раскрыл, куда запрещено трудоустраивать подростков Юрист Русяев: подросткам запрещено работать в игорных заведениях и под землей

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Несовершеннолетних россиян нельзя нанимать в игорные заведения, на вредные производства, подземные объекты, а также привлекать к торговле табачными и спиртными изделиями, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что подростки младше 16 лет не должны работать дольше 24 часов в неделю.

Несовершеннолетних нельзя нанимать на работы с вредными или опасными условиями труда, подземные работы, работы, связанные с игорным бизнесом, продажей алкоголя, табака и т.д. Работодатель обязан устанавливать сокращенную продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ). До 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов, — заявил Русяев.

Ранее юрист рассказал, что несовершеннолетним гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день, который может быть использован в любое удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). Русяев подчеркнул, что при трудоустройстве подростку потребуется предъявить паспорт, СНИЛС и справку из учебного заведения.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее заявил, что пенсионеры могут найти работу, если будут опираться на свои навыки и опыт, а также откроются для новых возможностей. Он добавил, что также есть смысл использовать связи и проявить настойчивость.