Юрист раскритиковала идею о запрете сдачи жилья без согласия соседей Юрист Добровольская сочла незаконным запрет сдачи жилья без согласия соседей

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Законопроект, который запрещает сдачу жилья без согласия соседей, не соответствует ныне действующему российскому законодательству, заявила «Радио 1» юрист Светлана Добровольская. Она напомнила, что ГК и Конституция России гарантируют людям исключительное право собственности на принадлежащее им имущество.

Это значит, что лицо имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности в полном объеме без каких-либо ограничений, — пояснила Добровольская.

Она отметила, что эта мера лишь спровоцирует конфликты между соседями. Юрист также не исключила, что законопроект вызовет споры среди самих инициаторов из-за необходимости изменять текущие нормы.

Депутаты Госдумы ранее предложили обязать собственников квартир получать письменное разрешение от соседей на сдачу помещения в аренду. Соответствующее дополнение парламентарии намерены внести в статью 30 Жилищного кодекса РФ.