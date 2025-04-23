Письменное согласие соседей может понадобиться для сдачи квартиры в аренду ГД может обязать получать письменное разрешение от соседей на сдачу квартиры

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Собственников квартир могут обязать получать письменное разрешение от соседей на сдачу помещения в аренду, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы, которые стали инициаторами проекта. Документ понадобится, если владельцы не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке.

Дополнение депутаты хотят внести в статью 30 Жилищного кодекса РФ. Данное предложение будет рассмотрено российским парламентом.

Предлагается исключить из этого правила договоры, заключенные в соответствие со статьей 609 Гражданского кодекса РФ и зарегистрированные в соответствие с положениями ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», — указали депутаты.

Они добавили, что собственники имеют право на распоряжение своим имуществом. Однако история с посуточной сдачей квартир часто нарушает права других людей. Граждане подвергаются рискам на фоне безопасности и лишаются комфортного проживания. Кроме того, возникают проблемы с целостностью общего имущества.

Согласие с соседями можно оформить в произвольной форме. Главное — указать свое мнение письменно, с подписью и паспортными данными.

Парламентарии положительно относятся к долговременной сдаче квартиры. В этом случае имеется договор, арендатор известен жильцам и сам заинтересован в хороших отношениях с соседями.

Но посуточная аренда вызывает у депутатов множество вопросов. Предположительно, у собственника таких помещений несколько. Он получает за них доход, а все издержки ложатся на соседей.

Подъезд в МКД превращается в проходной двор, съемщики часто ведут себя по принципу «после нас хоть потоп». Мы предлагаем дополнить Жилищный кодекс, — указал соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Ранее сообщалось, что средняя доходность от сдачи квартиры в аренду достигла 6,4% годовых от покупной стоимости жилья. По сравнению с уровнем 2021 года этот показатель вырос почти на один процентный пункт.