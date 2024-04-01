Юрист предупредил, когда могут отказать в назначении пенсии Юрист Русяев: россиянину могут отказать в страховой пенсии из-за нехватки стажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянину может быть отказано в назначении страховой пенсии в случае нехватки страхового стажа (менее 15 лет), заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, также одной из причин может стать нехватка пенсионных баллов, которые зависят от размера официальной зарплаты.

Если у гражданина менее 15 лет стажа, в страховой пенсии ему будет отказано. Также нехватка пенсионных баллов, количество которых напрямую зависит от размера официальной заработной платы и сумм уплаченных работодателем взносов. При низких «белых» доходах или нестабильной занятости накопить требуемое количество баллов к пенсионному возрасту бывает затруднительно, — сказал собеседник.

По словам юриста, также может сказаться предоставление недостоверных сведений или поддельных документов в Социальный фонд. Русяев добавил, что для назначения страховой пенсии по старости гражданам необходимо соблюдение нескольких ключевых условий, в том числе достижение установленного пенсионного возраста: в 2024 году это 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, гражданину может быть отказано в назначении страховой пенсии по старости, — отметил эксперт.

Юрист добавил, что для восполнения нехватки стажа и баллов гражданам предоставляется возможность докупить их путем уплаты добровольных страховых взносов в Социальный фонд. Однако докупить можно не более половины требуемого стажа, заключил Русяев.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России некоторые сознательно откладывают выход на пенсию, чтобы увеличить ее размер в дальнейшем. Если уйти на заслуженный отдых на 10 лет позже, можно увеличить размер выплаты на 45%, пояснил он.